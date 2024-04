Emma criticata dopo avere parlato di fecondazione assistita Lei sulle offese | “Ignoranti | le peggiori? Le donne”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A Le Iene ha raccontato della sua malattia e di aver subito l’asportazione delle ovaie: “Potreifigli perché ho ancora l’utero, ma, purtroppo, viviamo in un Paese in cui lesingle non possono accedere allasenza un compagno. La trovo una str****ta enorme”, le parole di. Che si è raccontata durante un viaggio di 48 ore a Napoli insieme alla redazione della trasmissione e ha aggiunto: “Io economicamente potrei comunque già essere madre: vado a Londra o in Spagna, pago molti soldi e sono madre. Non mi va, però, di farlo. Non può essere tutto sempre legato a questione economica“. Un messaggio forte, importante sullache in Italia non è permessa allesingle. Un messaggio che dovrebbe ...