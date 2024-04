Bravi parla del suo compagno e dell’idea di avere un figlio | “Adozione o maternità surrogata”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il mese scorso Michelenel podcast One More Time hato per la prima volta del suo fidanzato ed ha spiegato come dopo diverse relazioni complicate, questa lo faccia stare bene. Il cantante de Il Diario Degli Errori è tornato are della sua storia in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ed ha anche aggiunto che nelle sue relazioni passate forse il problema era lui.ha poi confessato che adesso l’idea di diventare padre non lo spaventa più e che la domanda sulla possibilità diunl’è già posta. tu cosa vedi quando chiudi gli occhi nuovo album fuori a mezzanotte https://t.co/3g5DRGRzF7 pic.twitter.com/jv5CkVng48 — Michele(@michele) April 11, 2024sul fidanzato e l’idea di ...