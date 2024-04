Preparavano attacco di matrice islamica in Germania | mandato d’arresto per 3 minori

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 aprile 2024) (Adnkronos) – Ordini di arresto per trein, sospettati di pianificare unterroristico di. Lo ha reso noto la procura di Duesseldorf che ha emesso i tre mandati nei confronti dei tre ragazzi di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, che sarebbero simpatizzanti dell'Isis. Secondo quanto precisato in una nota della procura della città tedesca, i tre arrestati – due ragazze ed un ragazzo – "sono fortemente sospettati di pianificare unterroristico diislamista e di essersi impegnati per compiere in crimine, omicidio e omicidio di massa". Mentre gli investigatori non hanno fornito ulteriori dettagli, spiegando che le indagini sono ancora in corso, il quotidiano Bild ha rilevato che i tre avevano intenzione di lanciare ...