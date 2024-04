L’ONU conferma che il numero dei bambini uccisi a Gaza è “senza precedenti”

È sempre più grave la situazione di Fame nel mondo , ma è allarme rosso a Gaza dove oggi è stato raggiunto il livello di catastrofe alimentare per 600mila persone, con quasi un terzo dei bambini in stato di malnutrizione acuta. È quanto emerge nel Rapporto globale sulle Crisi Alimentari 2024 del ... Continua a leggere>>

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito di un attacco aereo che nella notte ha colpito diverse case nella città di Rafah, a sud della Striscia di Gaza. Il bilancio sarebbe tragico e in continuo aumento. Per ora le vittime in totale sarebbero 22, di cui 18 bambini. Una strage accompagnata

