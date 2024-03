Il vero numero dei morti a Gaza La fake news di Hamas che inganna il mondo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 18 marzo 2024) Pubblichiamo la traduzione di questa interessante analisi che ci è stata segnalata da un lettore. Si tratta di un lavoro pubblicato da un professore universitario di statistica negli Stati Uniti, ospitato su Tablet Magazine. L’articolo in questione mette in luce come i dati sui decessi a, diffusi nei primi giorni del conflitto, siano stati manipolati da. Attraverso un’approfondita analisi statistica e l’utilizzo di grafici, l’autore dimostra le incongruenze nei numeri forniti da, suggerendo che non riflettano la realtà dei fatti. Questo studio non solo solleva interrogativi sulla veridicità delle cifre ufficiali ma apre anche una discussione più ampia sull’importanza dell’integrità dei dati in contesti di conflitto. Ildi vittime civili aè al centro dell’attenzione ...