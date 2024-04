Juve - Motta o Conte per il dopo Allegri Max | Il futuro? Di sicuro non c’è nulla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Torino, 28 aprile 2024 - Una specie di colmo per Max. Thiago, che è uno dei candidati a sostituirlo, potrebbe oggi raggiungerlo in classifica qualora il Bologna vincesse contro l’Udinese al Dall’Ara. Il pareggio a reti inviolate con il Milan, tra l'altro con evidente spaccatura nella tifoseria, ha probabilmente chiuso le possibilità di secondo posto dellae aperto, addirittura, quelle di terzo per il Bologna di Thiago, autore, fino a qui, di una stagione incredibile. Insomma, il girone di ritorno dellaappare quasi infernale per i pochi punti conquistati e una qualità del gioco via via scemata, dove anche il corto muso di Maxha lasciato spazio a stenti e un divario dall’Inter aumentato a dismisura quando, a fine gennaio, si poteva anche ipotizzare un sorpasso. Niente di ...