Adelmo Cervi | Mio padre e i suoi fratelli fucilati dai fascisti | io vi racconto il passato - voi mi racconterete il futuro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Di Aldo, terzo dei sette contadiniper rappresaglia, gli sono rimasti i libri e gli ideali. Per una società più giusta, e perché il termine antifascismo non si perda nel tempo

“Per la libertà persi mio padre e i miei zii”: adelmo Cervi emoziona Varese con la storia di lotta della sua famiglia - adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette Fratelli Cervi fucilati dai nazi-fascisti è stato ospite a Varese in una serata dedicata alla storia della sua famiglia. Che "Non era composta da eroi, ma d ...varesenews

LODI adelmo Cervi si racconta questa sera in città - Il figlio di Aldo, uno dei 7 fratelli contadini e antifascisti, fucilati dai repubblichini a Reggio Emilia il 28 dicembre 1943 per la loro attività partigiana, questa sera incontrerà i lodigiani in ...ilcittadino

Festa della Liberazione al via in anticipo - La Festa della Liberazione non si concentra solo il 25 Aprile. Grazie al lavoro comunitario di associazioni e realtà del territorio, che fanno tutte capo al Coordinamento 25 Aprile, si potrà ...ilgiorno