Frattesi | Inter - dobbiamo vincerle tutte! Più spazio per tanti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Peroggi festa scudetto, ma prima c’è da giocare-Torino. Nel prepartita della quintultima giornata di Serie A, il giocatore si è espresso suTV. GIORNATA DI FESTA –-Torino deve ancora iniziare, ma Davideè già contento perché il traguardo scudetto è raggiunto: «L’atmosfera? Quella che ha sempre contraddistinto il nostro pubblico, oggi ancora di più masempre ringraziarli per quello che hanno fatto quest’anno sugli spalti.sicuramente provare a, come abbiamo fatto in tutti i match di questa stagione. Anche noi che abbiamo giocato un pochino di meno troveremo più, siamo pronti a dimostrare il nostro valore e sarà un finale buono per ...