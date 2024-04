Corriere dello Sport – Gudmundsson dal Genoa all’Inter con la formula Frattesi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 aprile 2024) 2024-04-26 09:54:30 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal: MILANO – L’appuntamento è per fine maggio. Non solo perché il campionato sarà finito. Ma soprattutto, perché, a quel punto sarà definito anche il futuro del club, a livello di proprietà. E, di conseguenza, Marotta, Ausilio, Baccin e Inzaghi avranno modo di sedersi attorno ad un tavolo, con tutti gli elementi necessari per stabilire priorità, strategie e margini di manovra (il saldo dovrà essere zero o quasi) per il mercato. Nel frattempo, però, non è che in viale Liberazione restino con le mani in mano. Al contrario, si studia, si progetta, ci si confronta. E anche qualche telefonata è già scappata. In questo senso, uno dei fronti più caldi è l’attacco. Vero che là davanti arriverà Taremi. Prevale, però, l’idea che serva di più. Ad esempio, una ...