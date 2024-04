Fratelli d’Italia - Meloni da Pescara | Insieme per scelt - si vede da risultati

“Su Green deal strada imboccata da Europa era sbagliata”. Lo dice la premier, Giorgia Meloni, chiudendo la Conferenza programmatica di FdI a Pescara. “Elettrico parte di soluzione, sostenere contrario è idiozia suicida”, ha aggiunto. Su altri temi ha sottolineato: “L’Italia è tornata protagonista ...

(Adnkronos) – "Siamo una coalizione che sta insieme non per interesse ma per scelta, e si vede dai risultati che stiamo portando a casa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla conferenza programmatica di Fdi a Pescara. "Grazie a tutti i leader di centrodestra di essere qui, ...

(Agenzia Vista) Pescara, 28 aprile 2024 L'applauso all'arrivo di Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Giorgia Meloni sta partecipando alla kermesse di Fratelli d'Italia a Pescara: "Coalizione che sta insieme non per interesse ma per scelte"

l’intervento in diretta streaming del premier Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Pescara. Nell’attesa dell’intervento di Pescara, lo spot è stato trasmesso sui maxi-schermi della tensostruttura che ospita l’evento lo spot con cui viene lanciata la corsa alle ...

