Meloni alla conferenza programmatica di FdI a Pescara | segui l’intervento in diretta video

In attesa dell’intervento del premier Giorgia Meloni alla conferenza programmatica di FdI a Pescara, previsto per le 12, è stato trasmesso sui maxi-schermi della tensostruttura che ospita l’evento lo spot con cui viene lanciata la corsa alle elezioni europeo in programma l’8 e 9 giugno. Nel ...

Il leader della Lega Matteo Salvini dà forfait. Diversamente da quanto annunciato e previsto, domenica non sarà in presenza a Pescara per partecipare alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Come si legge nell’aggiornamento dell’agenda, il leader della Lega interverrà in ...

Scontri a la mattino. Poi, nel pomeriggio di oggi, 23 aprile 2024, una decina di ragazzi e ragazze hanno fatto irruzione al grido di 'Palestina libera' nel Castello del Valentino, a Torino, dove è in corso la Conferenza degli addetti scientifici e spaziali. I ministri Tajani, Bernini, Lollobrigida ...

Mentre il Presidente tunisino Saied si porta a casa un accordo da 900 milioni di euro per non mandarci i suoi barchini stracolmi di immigrati, alla fine dell'incontro con questo galantuomo la Meloni ci ha deliziati con un suo classico: la finta conferenza stampa. Con tanto di scenografia, leggio ...

Da Bruxelles – La conferenza di destra diventata un caso politico in Belgio – la National Conservatism Conference organizzata dal think tank ultraconservatore Edmund Burke – è una stanza con pochi cartelloni, molte bevande analcoliche e una cinquantina di persone, prevalentemente uomini in giacca ...

