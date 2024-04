FOTO – Zhang orgoglioso dell’Inter | Oggi più di sempre!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) Steven, presidente, non èa Milano per la festa nerazzurra ma è comunquedel lavoro dei suoi ragazzi. Esprime il suo stato d’animo su Instagram con una frase. ORGOGLIO –l’Inter ha vinto contro il Torino per 2-0, ma la giornata è importante non tanto per la partita quanto per la festa che si sta svolgendo a Milano. I pullman proseguono il loro percorso in vista della destinazione finale, che è Piazza Duomo. Intanto, su Instagram, Stevensi dimostraper la sua squadra e società. Il presidenteè a Milano con il cuore e perbasta così. Il patron ha scritto: «più di!» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...