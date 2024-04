Vanni | Zhang orgoglioso Ama l’Inter - una forza nella gestione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 aprile 2024) Stevenmolto probabilmente rimarrà presidente delanche nel prossimo futuro. Ne parla Francosu Radio Sportiva.– Francocommenta il momento del patron nerazzurro: «Nelle dichiarazioni dileggo l’orgoglio di un presidente che sta per vincere il suo settimo trofeo e che stando la sua presenzastoria del club. Anche il fastidio relativo ad un uomo che continua a leggere indiscrezioni sul futuro societario e che nonostante tutto surfando in debiti pesanti resiste in controllo. Nessuno sa cosa succederà al, altri 400 milioni di debito in forma di bond alla società nerazzurra sono pesanti. Stevenama il suo ruolo e, si è fidato delle ...