Steven Zhang - il presidente Inter gioisce davanti alla tv a Nanchino | Orgoglioso di aver lasciato il segno

Steven Zhang rompe il silenzio alla vigilia della sfida Scudetto dell'Inter nel derby contro il Milan. Il presidente nerazzurro chiarisce la vicenda relativa alla possibile cessione del club: "Nessuna voce è vera".Continua a leggere (fanpage)

Zhang ha quasi trovato l’accordo per il prestito con un nuovo fondo di investimento: le parole del presidente dell’Inter sul Futuro L’Inter riuscirà a ripagare i debiti o Zhang sarà costretto a cedere la società al fondo Oaktree? Da mesi il presidente nerazzurro è alla ricerca di nuovi investitori così da poter ripagare il debito e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera l’accordo sarebbe finalmente vicino. Il fondo statunitense Pimco ... (dailymilan)

Il Presidente dell’Inter Steven Zhang è a Shanghai, per assistere dal vivo al GP della Cina di F1. A margine dell’evento, il numero 1 nerazzurro ha parlato del futuro del club e della stagione in corso. “Il futuro? Credo che negli ultimi 7 anni in cui noi siamo stati proprietari dell’Inter ogni giorno ci siano state delle voci, ma il fatto che abbiamo vinto 6 trofei e ora siamo vicini al settimo trofeo e alla seconda stella nella storia del ... (calcioweb.eu)

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, sarà presente durante il GP della Cina a Shanghai, in programma domani alle ore 9 italiane. Il numero uno nerazzurro è ospite di Stefano Domenicali, CEO della F1, in quello che è il GP che si corre nella sua patria dopo quattro anni di assenza. Il presidente dell’Inter è già stato avvistato sabato durante sprint e qualifiche e sarà ancora nel paddock del Circus: è un tifoso della Ferrari, come spiegano ... (sportface)

Cessione Inter, nuova udienza di China Construction contro il patron nerazzurro Steven Zhang: le banche ora vogliono i soldi. La situazione Milan Cessione Inter, nuova udienza contro Steven Zhang: ecco di cosa si tratta… View this post on Instagram A post shared by dailymilan.it (@dailymilan.it) Cessione Inter, nuova udienza contro Steven Zhang: le banche a caccia di soldi… LEGGI ANCHE Verso Milan-Roma, ... (dailymilan)