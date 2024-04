Fiorentina Sassuolo | dove vederla - orario e probabili formazioni

Deve battere il Sassuolo, la Fiorentina: puntando a recuperare punti in classifica e non pensando all'appuntamento, ora fondamentale, del 2 maggio col Brugge. Perchè con sei partite davanti (compreso il recupero, che non si sa quandio si giocherà) con l'Atalanta, la speranza di aggiuntare la ...

Continua a leggere>>

Fiorentina-Sassuolo è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming. La prima coppa è andata. La Fiorentina giovedì si è fatta rimontare dall’Atalanta nel ritorno della semifinale di Coppa Italia ...

Continua a leggere>>

Il programma e i telecronisti su Dazn di Fiorentina-Sassuolo, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Partita delicatissima quella del Franchi: da una parte i viola che devono far punti in campionato per rispondere all’eliminazione dalla Coppa Italia, dall’altra i ...

Continua a leggere>>

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro il Sassuolo. Ancora assente Nzola oltre a ...

Continua a leggere>>

Il Sassuolo, invischiato in piena lotta per non retrocedere, contro la Fiorentina dovrà fare a meno di un attaccante. Le sue condizioni saranno rivalutate in vista dell’Inter. TEGOLA ? Gregoire Defrel salta Fiorentina-Sassuolo per un un fastidio muscolare al polpaccio sinistro. Lo ha appena ...

Continua a leggere>>