Fiorentina-Sassuolo | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 28 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentaquattresima giornata di. Partita delicatissima quella del Franchi: da una parte i viola che devono far punti in campionato per rispondere all’eliminazione dalla Coppa Italia, dall’altra i neroverdi che hanno bisogno disperatamente di una vittoria per non vedere sempre più da vicino lo spettro della retrocessione. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 28 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Marco Parolo. SportFace.

Lotta salvezza, trasferte ostiche per Sassuolo e Udinese: il programma della 34a giornata - Due gare complicate per le squadre, che sfideranno il Bologna, in piena corsa Europa, per quanto riguarda i friulani, mentre il Sassuolo farà visita alla Fiorentina. Cagliari, Makoumbou in calo

Continua a leggere>>

Serie A: fiorentina-sassuolo DIRETTA e FOTO - fiorentina-sassuolo in campo alle 20:45 di domenica 28 aprile DIRETTA per la 34esima giornata di Serie A La Fiorentina prova a ripartire dopo la delusione per la sconfitta rimediata mercoledì a ...

Continua a leggere>>

Harakiri Fiorentina Femminile: da 4-1 il Sassuolo pareggia 4-4 nel recupero - All'intervallo era praticamente fatta per l'aritmetica qualificazione per la prossima Champions League. Poi un secondo tempo da horror rimanda la festa della Fiorentina Femminile, che dal vantaggio di ...

Continua a leggere>>