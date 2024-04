Fdi | Meloni scherza - ' grazie a Salvini anche se ci ha preferito il ponte' **

Intervista al vicesegretario del Carroccio, che cerca di mettere a tacere i malumori interni per la candidatura del generale VannacciIntervista al vicesegretario del Carroccio, che cerca di mettere a tacere i malumori interni per la candidatura del generale Vannacci

Continua a leggere>>

"Rinnova impegno governo per Trasporti e logistica" “Ringrazio davvero il Ministro Matteo Salvini per essere intervenuto oggi al nostro consiglio direttivo nella sede nazionale di Alis. L’incontro odierno ha rappresentato l’occasione per ripercorrere la terza edizione del nostro grande evento ...

Continua a leggere>>

E’ un volume fatto per essere battuto sulle teste. Più che un libro, un’arma contundente. Di “Controvento. L’Italia che non si arrende”,

Continua a leggere>>

"La sera in cui Draghi decise di dimettersi, per le insanabili divergenze politiche, mi rendevo conto che avevamo vinto una partita difficilissima grazie alla solidità della squadra. Se oggi per fortuna c'è il governo Meloni, fu grazie alle strategie messe a punto col Cavaliere a Villa Zeffirelli. ...

Continua a leggere>>

Pubblicato il 14 Aprile, 2024 (Adnkronos) – “Ho preso la tessera della Lega nel 1990. È il 34esimo anniversario per me”. Così Matteo Salvini parlando dal palco della festa per i 40 anni della Lega Lombarda a Varese. Poi il riferimento a Umberto Bossi: “Ringrazio colui grazie a cui tutto è ...

Continua a leggere>>