PARLA Il N 2 DI SALVINI Crippa Lega | Si lamentano - ma grazie a Vannacci scatterà un posto in più

Intervista al vicesegretario del Carroccio, che cerca di mettere a tacere i malumori interni per la candidatura del generale

Meloni in campo per le Europee. E Mantovano teme "interferenze russe" - La corsa alle Europee di Giorgia Meloni parte dal lungomare di Pescara, dove Fratelli d'Italia si ritrova per la conferenza programmatica del partito ...

La rivolta nel carroccio: "Non voteremo Vannacci" - Il generale sarà capolista solo al Centro. Il no di Fedriga, Centinaio e Grimoldi. E Crosetto: con la sua candidatura vincono tutti. S’infuria Crippa, vice di Salvini.

Crippa (Lega): «Si lamentano dalla candidatura di Vannacci Con lui scatterà un posto in più» - Intervista al vicesegretario del carroccio, che dopo la candidatura del generale Vannacci cerca di mettere a tacere i malumori interni ...

