Caro Porro - Meloni mi ascolti | sono un prof che vuole continuare a lavorare

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 27 aprile 2024), mi rivolgo a te per mandare un messaggio al nostro presidente del Consiglio, Giorgia. Apprezzatissima Primo Ministro,Massimo Fochi, un insegnante di Storia e Filosofia al Liceo Salutati di Montecatini. Le scrivo per sapere se riproporrete una legge (che avevo intravisto ad inizio legislatura), che possa permettere, a chi come me lo desideri, di servire ancora per qualche anno il proprio paese nel meraviglioso lavoro di insegnante. Secondo le leggi vigenti questo è il mio ultimo anno di lavoro ma davvero non bramo, come molti colleghi, la pensione. Vorrei invece godermi il privilegio di poter ancora trasmettere curiosità, nozioni ed entusiasmo alle nuove generazioni. Farete qualcosa per consentire, a chi lo richieda, di poter? Spero di ...