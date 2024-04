Vannacci e le classi per disabili - Musumeci svicola e cita Carosone | I candidati sono come i meloni e noi abbiamo avuto il melone migliore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) “Io mi occupo di cose serie e temo che il dibattito si stia orientando su una scarica di veleni e di delegittimazione dell’avversario che dimostrano quanto debole sia diventata la politica negli ultimi anni in Italia. Non c’è bisogno di delegittimare gli altri, qualcuno deve anche rassegnarsi, la politica ègli Appennini, cile salite e anche le discese”. Nelloa margine della kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Pescara prova a buttare la palla nel campo dell’opposizione quando viene interrogato sulle parole del generaleche, tra le altre cose, ha detto di voleredifferenziate per. Incalzato il ministro della protezione Civile poi continua: “Io ho detto che le mie idee e la mia prospettiva di vita, il mio orizzonte politico culturale è ...