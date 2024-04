Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) - A Pescara, poco più di un mese fa, mimò il gesto di chi calza l' elmetto . A distanza di un mese, sempre a Pescara, Giorgia Meloni quell' elmetto lo indossa davvero, pronta a scendere in campo per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno, ... Continua a leggere>>

"Meloni ha detto di scrivere sulla scheda solo 'Giorgia'? C'è la possibilità nelle elezioni di ogni tipo di dare all'elettore la scelta se mettere il nome per esteso oppure semplificarlo quando è chiarito in fase di presentazione di candidatura come è sostituibile il nome. Accade in tutte le

Meloni a Pescara, Schlein: "La premier ha perso il contatto con la realtà". Verdi e Sinistra: "Un'ora di nulla, è la dea dell'inganno" - "Un'ora di discorso senza nemmeno nominare la sanità pubblica e le infinite liste d'attesa che si allungano per i suoi tagli", ha fatto notare Elly Schlein

europee: Meloni, 'si scrive Giorgia si legge smontiamo l'Europa' - Roma, 28, apr. (Adnkronos) – "Si scrive Giorgia, si legge smontiamo l'Europa. L'escamotage della presidente del Consiglio è di degradare le elezioni europee a una sorta di sondaggio nazionale e nel fr

europee: Zucconi (Fd'I), scesa in campo Meloni è bene per Italia ed Europa - Giorgia Meloni ha dimostrato ancora una volta coraggio e coerenza scendendo in campo in queste elezioni europee. Lo scrive in una nota

