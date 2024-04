Scrivere sulla scheda delle europee solo Giorgia ? Ecco perché si può fare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 aprile 2024) Una mossa a sorpresa, tesa ad avvicinare ancora di piùMeloni ai suoi elettori. "Se gli italiani pensano che stia facendo bene, chiedo loro di andare a votare, di scegliere Fratelli d'Italia, e chiedo diil mio nome. Il mio nome di battesimo, la cosa che personalmente mi rende più fiera di questi giorni è che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me, mi chiama ancora semplicemente", ha annunciato la premier alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara. Meloni ha ricordato che per anni è stata "derisa per le mie origini popolari, mi hanno chiamata 'pesciarola', 'borgatara',loro sono colti. Ma quello che non hanno mai capito è che io sono e sarò sempre fiera di essere una persona del popolo", ha detto Meloni nel suo intervento in cui ha annunciato ufficialmente ...