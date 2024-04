Europee - Meloni | Scendo in campo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 13.43 "Ho deciso di scendere inper guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo". Lo annuncia Giorgiadal palco di FdI a Pescara. "Difenderemo anche in Ue le nostre eccellenze, i nostri confini, la nostra identità", afferma. "E' arrivato il momento di alzare la posta, cambiamo anche l'Europa". "Chiedo gli italiani di scrivere il mio nome, Giorgia" sulla scheda elettorale. "Io sono e sarò sempre una di voi. Il potere non mi imbriglierà, il Palazzo non mi isolerà".