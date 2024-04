Giorgia come Silvio | Ho deciso di scendere in campo E tu voterai Meloni? Di' la tua nel sondaggio di Affari

Regionali Abruzzo, Giorgia Meloni scende in campo, mentre si attende il conteggio finale delle schede in Sardegna Si è concluso ieri, 4 marzo, in Sardegna lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede per le elezioni Regionali di domenica 25 febbraio. In ...

Continua a leggere>>