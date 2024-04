"Questa è l'Europa che vogliamo". I manifesti (vaghi) del Pd per le europee

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Un'per la pace, non di guerra". "Una famiglia, non un bersaglio". "Salario minimo, non sfruttamento". Sono alcuni degli slogan con cui il Partito democratico farà campagna per le prossime elezionidell'8 e 9 giugno. I dem hanno già pronti i(e le card), introdotte brevemente dalla segretaria Elly Schlein durante le scorse settimane, e che saranno utilizzati nelle diverse città italiane a partire dai prossimi giorni. Sono slogan e immagini piuttostoche, come detto, spaziano dalla guerra con "L'cheè quella che si impegna per il cessate il fuoco", fino ai diritti civili e al lavoro.

Furti d’auto in Italia (+7% vs 2022), è boom in Campania, Lazio e Lombardia - Lo scorso anno il nostro Paese ha registrato una nuova evidente crescita dei furti di veicoli (+7% vs 2022), che hanno raggiunto quota 131.679 unità nel nostro Paese. L’incremento ...motori.ilmessaggero

European Cancer Organisation, 'in Italia serve migliorare screening, ecco come' - Prima si scopre un cancro, migliore è la possibilità di cura. Ma in Italia sugli screening per la diagnosi precoce i dati sono allarmanti e le differenze regionali elevate. Per il tumore al collo dell ...adnkronos

Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni - Roma, 17 apr. (askanews) – La Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, insieme alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee le ...askanews