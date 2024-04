(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Primo obiettivo (ansiogeno): ottenere una legittimazione che evidentemente sente di non avere ancora". Lo scrive su X Enrico, capogruppo di Italia viva al Senato, a proposito del discorso della presidente del Consiglio Giorgiaalla convention di Fdi a Pescara. "Secondo obiettivo (velleitario): esportare alla guida della Ue il modello destrorso-Abascal-Orban-Le Pen. Terzo obiettivo (realista ma non dicibile): rimanere agganciati al carro europeo sperando in un bis di Von der Leyen che si apra ai Conservatori. In tutti i casi, con unaindegli elettori", conclude

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Mentre a Roma si discuteva, Sagunto veniva espugnata da Annibale. Questo avveniva due secoli prima di Cristo. Oggi, dobbiamo aspettare che cada Kiev per svegliarci?”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi , capogruppo di Italia Viva al Senato, alla Convention del Partito ... Continua a leggere>>

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – ?Mentre a Roma si discuteva, Sagunto veniva espugnata da Annibale. Questo avveniva due secoli prima di Cristo. Oggi, dobbiamo aspettare che cada Kiev per svegliarci??. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi , capogruppo di Italia Viva al Senato, alla Convention del Partito ... Continua a leggere>>

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Aveva detto che bisognava dire basta col partito dell'io, che bisogna fare il partito del Noi. E finisce col mettere il suo nome nel simbolo (come Berlusconi che lo aveva fatto ben prima di lei!), per tentare di trasformare il Pd nel nuovo Pds, il partito di Schlein. ... Continua a leggere>>

europee: borghi (Iv), ‘da Meloni presa in giro a italiani’ - Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Primo obiettivo (ansiogeno): ottenere una legittimazione che evidentemente sente di non avere ancora”. Lo scrive su X Enrico borghi, capogruppo di Italia viva al Senato, a ...

Continua a leggere>>

Primavera in Umbria tra borghi e sapori: le esperienze più inedite nella regione verde d’Italia - L'Umbria è una fucina di arte, di gusto, di architettura e spiritualità. Ecco come scoprirla e viverla a primavera... L’ Umbria è una delle regioni che meglio si presta per una gita primaverile. I suo ...

Continua a leggere>>

borghi: “Chi si occupa di sicurezza non va trasformato in agitprop. Le istituzioni restino terze” - «Io tornerei a Talleyrand, che ai suoi funzionari diceva: soprattutto pas de zèle, mai troppo zelo». E invece, Enrico borghi, membro del Copasir, capogruppo di Iv in Senato, ci ritroviamo col capo del ...

Continua a leggere>>