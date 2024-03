Europee | Borghi Iv | ' dobbiamo aspettare che cada Kiev per svegliarci?'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Mentre a Roma si discuteva, Sagunto veniva espugnata da Annibale. Questo avveniva due secoli prima di Cristo. Oggi,cheper?”. Lo ha detto il senatore Enrico, capogruppo di Italia Viva al Senato, alla Convention del Partito democratico Europeo, in corso alla stazione Leopolda a Firenze. “Alle elezioniè in gioco la nostra libertà, la nostra democrazia, perché la battaglia l'8 e 9 di giugno sarà tra gli europeisti riformisti da un lato, e i nazionalisti sovranisti dall'altro. In mezzo non c'è niente, e tutte le ambiguità verranno spazzate via. L'Europa – ha aggiunto– si può costruire sulla speranza o sulla paura. Noi costruiamo sulla speranza. Se non ci si arriva ...