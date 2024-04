Europee | Borghi Iv - ' Schlein non doveva fare il partito del Noi?'

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - "Aveva detto che bisognava dire basta coldell'io, che bisognaildel. E finisce col mettere il suo nome nel simbolo (come Berlusconi che lo aveva fatto ben prima di lei!), per tentare di trasformare il Pd nel nuovo Pds, ildi. Seppellite ed archiviate ore e ore di pensose prediche dei sinedri della sinistra contro la deriva personalistica e contro il narcisismo al potere. Parte da, ma arriva solo Lei". Lo scrive sui social il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva.

