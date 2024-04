Esplosione a Napoli - crolla una facciata | cosa è successo

È accaduto in Vico Tre Re a Toledo, in una zona affollata di turisti. Non ci sono feriti. Una coltre di polvere ha ricoperto le auto parcheggiate mentre tutta la gradinata sotto l’edificio è stata invasa dalle pietre. Le cause sono da accertare, ma fra le ipotesi c’è la fuga di gas da una caldaia

Si sono celebrati questa mattina i funerali di Vincenzo Garzillo, l'ultima vittima dell'Esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana. L'addio commosso dei parenti e degli ex colleghi a Napoli L'articolo Esplosione Suviana, oggi i funerali di Vincenzo Garzillo a Napoli: l’addio accompagnato ...

«Abbiamo fiducia nella giustizia, speriamo che pagheranno tutti. Ci hanno portato via un figlio per la loro superficialità». Dove erano i dispositivi di sicurezza? Cosa ci faceva...

"Noi cerchiamo giustizia perché sicuramente qualcosa non ha funzionato. Ciò che è strano è che stavano in un'auto da provare, su una tangenziale e non con persone esperte e tute ignifughe. Così, buttati allo sbaraglio. Con prove assurde che, secondo me, si fanno in laboratorio, in una pista". ...

