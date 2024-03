Fulvio Filace morto nell' esplosione dell' auto nella Tangenziale di Napoli | l?appello dei genitori | «Dopo mesi non sappiamo cos' è successo»

(Di sabato 23 marzo 2024) «Abbiamo fiduciaa giustizia, speriamo che pagheranno tutti. Ci hanno portato via un figlio per la loro superficialità». Dove erano i dispositivi di sicurezza? Cosa ci faceva...

"Noi cerchiamo giustizia perché sicuramente qualcosa non ha funzionato. Ciò che è strano è che stavano in un' auto da provare, su una tangenziale e non con persone esperte e tute ignifughe. Così, ... (tg24.sky)

Fulvio Filace, l’appello dei genitori: «Dopo mesi non sappiamo cosa è successo» - Gli studenti sapevano fin in fondo cosa stavano testando Restano ancora tanti – troppi - gli interrogativi senza risposta che ruotano attorno alla morte di Fulvio Filace, il giovane tirocinante del ...ilmattino

Auto ibrida esplosa in tangenziale, i genitori di Fulvio: "A nove mesi dalla morte non sappiamo nulla" - Il 23 giugno 2023, l'auto-prototipo su cui viaggiava il tirocinante di 25 anni esplose sulla Tangenziale di Napoli. Il 29 giugno, il giovane morì in seguito alle ustioni. Non risultano indagati. Il pa ...today

I genitori di Fulvio Filace: "A nove mesi dalla morte non sappiamo nulla" | VIDEO - Il 23 giugno 2023, l'auto-prototipo su cui viaggiava il tirocinante di 25 anni esplose sulla Tangenziale di Napoli. Il 29 giugno, il giovane morì in seguito alle ustioni. Non risultano indagati. Il pa ...today