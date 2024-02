Fulvio Filace | laurea alla memoria per studente morto in esplosione auto ibrida a Napoli

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 febbraio 2024) "Noi cerchiamo giustizia perché sicuramente qualcosa non ha funzionato. Ciò che è strano è che stavano in un'da provare, su una tangenziale e non con persone esperte e tute ignifughe. Così, buttati allo sbaraglio. Con prove assurde che, secondo me, si fanno in laboratorio, in una pista". Questa la denuncia di Rosaria Corsaro, madre diche lo scorso giugno perse la vita anell'incendio di un'sperimentale insiemericercatrice dell'Istituto Stems del Cnr, Maria Vittoria Prati. Oggi su iniziativa dell’Università diFederico II,ha ricevuto lamagistralein Ingegneria Meccanica per l'energia e l'ambiente.