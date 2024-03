Sparatoria nel Parco Groane a Cesate | arrestato 30enne marocchino | probabili questioni di droga

(Di martedì 26 marzo 2024), fermato unche ha ammesso di aver usato la pistola, invocando la legittima difesa. I carabinieri hanno fermato unaccusato di tentato omicidio, per avere sparato, qualche giorno fa, contro un connazionale di 31 anni nei boschi deldelle. L’uomo ha sparato con un’arma non ...

È la Siracusana Laura Fiorito, 43 anni, una delle due vittime della sparatoria ,di cui ha dato notizia la stampa locale, avvenuta a Belmoplan, nel Belize , martedì scorso. La famiglia risiedeva in ... (quotidiano)

Un uomo di trent'anni è stato ferito a Cesate, comune che si trova in provincia di Milano: è stato raggiunto da un colpo da arma da fuoco al collo .Continua a leggere (fanpage)

Attentato nella sala da concerto Crocus City Hall a Mosca : almeno tre persone in mimetica hanno aperto il fuoco. nella sparatoria , scrivono i media russi, almeno 12 persone sono state uccise e 35 ... (ilfattoquotidiano)

Sparatoria a Gravina, arrestato 42enne - A distanza di un giorno dall'avvenuta Sparatoria in via Maiorana a Gravina (come riportato nel precedente articolo di Gravinalife) emergono i particolari della vicenda. I carabinieri, infatti, hanno a ...gravinalife

Lite tra ragazzi finisce nel sangue: spari tra i genitori: un arresto - Colpi di pistola e attimi di terrore questo pomeriggio a Gravina in Puglia. Due colpi di pistola lo hanno centrato alle gambe e al fianco, rischiando di perforargli un polmone. E per ...quotidianodipuglia

Ponte crolla a Baltimora, nave urta uno dei piloni - La nave è affondata dopo aver colpito nel Maryland il Francis Scott Key Bridge. Al momento ci sarebbero almeno 20 persone nell’acqua ...stream24.ilsole24ore