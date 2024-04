Milano | aveva creato un ' punto vendita' di droga al Parco delle Groane - 21enne arrestato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024), 26 apr. (Adnkronos) -un bivacco all'interno delper spacciare. Per questo un pregiudicato di 21 anni, di origine marocchina, è statonel pomeriggio di ieri dai carabinieri della compagnia di Rho, nel Milanese. Il giovane è stato individuato nel corso di un vasto servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nei comuni di Garbagnate Milanese e Bollato, all'interno della zona boschiva doveil bivacco, notoriamente utilizzato per svolgere l'attività di spaccio. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 54 dosi di cocaina per un peso complessivo di 42 grammi e 5 dosi di eroina ...