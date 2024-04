Il perizoma a vista è tornato | la nuova tendenza in stile anni 2000 di cui nessuno sentiva il bisogno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Recita la prima legge della moda: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto ciclicamente torna. Anche ciò che pensavamo di aver seppellito per sempre tra i peccati di gioventù. E invece no: è bastato far passare abbastanza tempo per veder rispuntare, come zombie, la vita bassa, le Crocs, gli stivali Ugg. L’ultimo, in ordine di tempo, è il ritorno di tanga e. Ebbene sì. Il tanga che spunta dai jeans calati ad arte sui fianchi ci riporta dritti dritti all’euforia d’inizio millennio, quando tutto sembrava ancora possibile, ci si tatuava i tribali sopra il coccige, i top si accorciavano, l’economia teneva botta e Internet sembrava ancora la terra promessa. In quella stagione felice di glitter, tute in ciniglia e piercing all’ombelico, era facile veder spuntare dai pantaloni a vita bassa i boxer, o, per il gentil sesso tanga e ...