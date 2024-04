Bagnai | “Nei prossimi anni avremo bisogno di più Italia e meno Europa”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 8 aprile 2024) ROMA – “Neidi più. Questa opinione inè più diffusa che in altri Paesi dell’Unione Europea, come dimostra l’Eurobarometro, semplicemente perché innegli ultimi quindicisi è svolto un dibattito intenso sul senso dell’UE, che altrove è invece mancato. L’integrazione europea in una prima fase ha portato benefici che si sarebbero potuti comunque raggiungere con altri assetti istituzionali, ora è decisamente entrata in una fase di rendimenti decrescenti e danneggia gli Stati membri”. Lo ha affermato il deputato e responsabile del dipartimento economia della Lega, Alberto, nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” ...