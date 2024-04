E’ la Giornata mondiale sulla sicurezza del lavoro - ma la ministra Calderone non ne parla

Nel 2023 gli infortuni mortali sono stati ancora più di mille (1.041 per la precisione). Il maggior rischio al centro e al sud Italia . L’emergenza maggiormente sentita tra gli ultrasessantacinquenni e gli stranieri. Il settore delle costruzioni quello che miete più vittime. Coscienza e formazione ... Continua a leggere>>

Ancora oggi, in Italia, si continua a morire di amianto. Lo confermano i dati dell'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), secondo cui nel 2023 si sono registrati 7mila decessi per malattie legate all'asbesto. Oggi, 28 aprile, ricorre la Giornata mondiale per le vittime del lavoro e dell'amianto, ...

