Un italiano nella storia del calcio a Malta | scudetto con gli Hamrun Spartans

(Di sabato 27 aprile 2024) Unsul trono di: è Luciano Zauri campione della Premier locale. Con la vittoria per 5 a 0 in trasferta sul campo della diretta rivale Floriana,penultima giornata del massimo campionato calcistico maltese, l'allenatore 46enne, abruzzese di Pescina, ex difensore di Atalanta...

Ariston, cos'è (e cosa fa) l'azienda che in Russia passa sotto il controllo di Gazprom. A San Pietroburgo il mega impianto da 64mila mq - Tra i marchi di apparecchiature per impianti di riscaldamento e climatizzazione casalinghi più famosi, dal 1960 Ariston vende in Italia e nel mondo. Creato ...

Continua a leggere>>

Torre del Lago, in mostra 'Velocipedi e biciclette al tempo di Puccini' - Dal 4 al 12 maggio, nell’Auditorium adiacente la Villa Museo, una selezione di veicoli a due ruote di fine Ottocento, insieme a documenti originali dell’epoca e a trascrizioni di lettere pucciniane ...

Continua a leggere>>

Ristoranti leggendari del mondo, l'Italia conta tre posti nella top ten: ecco quali sono le location da non perdere - Bianco come la mozzarella, rosso come il pomodoro e verde come il basilico. Cliché che dipingono la gastronomia italiana agli occhi del mondo che però apprezza la nostra ...

Continua a leggere>>