De Rossi - Gasperini e Italiano | tre mondi diversi si giocano l’Europa

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr – Dein Europa League,in Conference. Nel giro di dieci giorni sapremo di più del futuro continentale di Roma, Atalanta e Fiorentina. Ovvero se il calcio nostrano riuscirà a dare continuità all’affermazione giallorossa del 2022 e alla triplice finale della scorsa stagione. Tre allenatori totalmente, due coppe possibili da conquistare. DDR, una Roma a sua immagine e somiglianza Partiamo dal più giovane. Ribadendo quanto di buono scritto su queste pagine un paio di mesi fa. Sì, perché l’eredità di Mourinho era di quelle pesanti e la precedente esperienza sulla panchina della Spal non proprio positiva. Ma Daniele Dein questo scorcio di stagione ha stupito tutti. Portando la Roma in zona Champions (la quinta italiana nella massima competizione ...

Delio Rossi, doppio ex di Atalanta e Lazio, ha parlato della sfida tra Gasperini e Sarri a La Gazzetta dello Sport Atalanta-Lazio è una sfida che vale tanto in ottica quarto posto. Su La Gazzetta dello Sport la racconta Delio Rossi, doppio ex sulla panchina delle due squadre.

Il Napoli sta chiudendo in maniera disastrosa una stagione altrettanto disastrosa. Ora occorre pensare ad una rivoluzione e rifondazione per il prossimo anno e, scriver il Corriere dello Sport, "De Laurentiis sa perfettamente cosa bisogna sistemare, dove intervenire, cosa è andato storto o proprio

Atalanta-Empoli diretta ore 18: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info, orario e canali per seguirla live o in differita. Le probabili scelte di gasperini e Nicola

Roma, De rossi infiamma la sfida: "C'è forte rivalità, i napoletani non mi sono indifferenti..." - Daniele De rossi, allenatore della Roma, ieri non è intervenuto in conferenza per presentare la partita col Napoli ma ha parlato in un'intervista

