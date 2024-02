Delio Rossi | «Atalanta Lazio match aperto | Gasperini e Sarri lo giocheranno così»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024), doppio ex di, ha parlato della sfida traa La Gazzetta dello Sportè una sfida che vale tanto in ottica quarto posto. Su La Gazzetta dello Sport la racconta, doppio ex sulla panchina delle due squadre. CHI ARRIVA MEGLIO – «L’sta decisamente bene e mi sembra attraversi uno di quei momenti in cui è davvero complicato tenerle testa. Però laha le armi per riuscirci, anche se quest’anno procede tra alti e bassi». GARA BLOCCATA – «No, non credo proprio.non sono allenatori speculativi. Sarà un. ...