Danneggiamento e tentato furto di auto | il colpo non va a segno

La doppietta 25 aprile-1 maggio ha l'effetto del balsamo sull'acciaccato (politicamente e sindacalmente) Maurizio Landini. Il leader della Cgil con l'avvicinarsi di queste date da il meglio di sé e anche quest'anno non ci ha fatto mancare il suo pensiero che è molto semplice: in Italia c'è un ...

Continua a leggere>>

La doppietta 25 aprile-1 maggio ha l'effetto del balsamo sull'acciaccato (politicamente e sindacalmente) Maurizio Landini. Il leader della Cgil con l'avvicinarsi di queste date da il meglio di sé e anche quest'anno non ci ha fatto mancare il suo pensiero che è molto semplice: in Italia c'è un ...

Continua a leggere>>

Si è chiuso il torneo finale di qualificazione olimpica del Tiro a segno, andato in scena a Rio de Janeiro, in Brasile: nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile i due pass non nominali vanno a Francia e Stati Uniti. La vittoria, dopo due serie di shoot-off, va al ceco Martin ...

Continua a leggere>>

Attesa per venti anni, arriva all’approvazione definitiva la riforma destinata a dare una prospettiva alle persone anziane, soprattutto non autosufficienti, sia pure con un avvio per platee limitate. "L’Italia è la prima nazione in Europa per numero di anziani, la seconda al mondo – avvisa la ...

Continua a leggere>>

Dalla Campania si leva un altro “no” all’Autonomia differenziata come è prevista dal testo in discussione alla Camera dei Deputati, ed è un no che vede una inedita alleanza tra le diverse rappresentanze: quella sociale, con la Cisl Funzione Pubblica e una religiosa, con la Conferenza Episcopale ...

Continua a leggere>>