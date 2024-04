Tiro a segno - Preolimpico Rio 2024 | pass per Francia e Stati Uniti nella pistola automatica da 25 metri maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si è chiuso il torneo finale di qualificazione olimpica del, andato in scena a Rio de Janeiro, in Brasile:finale dellada 25i duenon nominali vanno a. La vittoria, dopo due serie di shoot-off, va al ceco Martin Podhrasky, che supera per 5-2 nell’ultima batteria di spareggio, dopo il 28-28 maturato al termine dei 40 colpi regolamentari, seguito dal 3-3 del primo spareggio, il transalpino Clement Bessaguet. Il primoolimpico va all’altro francese giunto in finale, Jean Quiquampoix, eliminato in terza posizione con 22/35. Quarta piazza per il cubano Leuris Pupo con 16/30, mentre il secondo biglietto ...