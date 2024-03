Non autosufficienti Via libera al nuovo assegno

(Di martedì 12 marzo 2024) Attesa per venti anni, arriva all’approvazione definitiva la riforma destinata a dare una prospettiva alle persone anziane, soprattutto non, sia pure con un avvio per platee limitate. "L’Italia è la prima nazione in Europa per numero di anziani, la seconda al mondo – avvisa la vice-ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, regista del pacchetto –. Grazie a questa riforma cominceremo a poter dare certezza alle persone anziane, in termini di miglioramento della qualità della vita". In primo piano è la "prestazione assistenziale universale" che sarà destinata, dal 2025, agli anziani ultraottantenni non, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con un Isee inferiore a 6mila euro. L’, erogato dall’Inps, ingloberà l’attuale indennità di accompagnamento pari a ...

