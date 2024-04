Vannacci | Mussolini statista come Cavour e Stalin Antifascismo? Non ha senso

(Adnkronos) – "Mussolini è uno statista come lo sono stati anche Cavour , Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la prima definizione di statista ' sul dizionario". Così il generale Roberto Vannacci intervistato da 'La Stampa'. "Trovo" che l’antifascismo "non abbia alcun ... Continua a leggere>>

Candidatura Vannacci agita Lega. Il generale: “No patente antifascista per dare opinioni” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Candidatura Vannacci agita Lega. Il generale: “No patente antifascista per dare opinioni” ...

Vannacci, candidato della Lega, vuole a scuola classi separate per gli alunni disabili - E a proposito di scuola precisa: «Vorrei classi separate per i disabili». Perchè, la scuola deve essere "dura e selettiva, come la vita". La partecipazione a un evento come il Vinitaly porta con sé ...

