Vannacci | Mussolini statista come Cavour e Stalin Antifascismo? Non ha senso

(Di sabato 27 aprile 2024) (Adnkronos) – "è unolo sono stati anchee tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la prima definizione di' sul dizionario". Così il generale Robertointervistato da 'La Stampa'. "Trovo" che l’"non abbia alcun. A me non piace essere ‘anti’. E poi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Vannacci : “Mussolini? Uno statista , ma non voglio giudicare un politico” Fanno discutere le parole di Roberto Vannacci su Benito Mussolini che il generale ha pronunciato nel corso di DiMartedì, il programma d’approfondimento in onda su La7 nella serata di martedì 12 marzo. Il conduttore Giovanni ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Mussolini è uno statista come lo sono stati anche Cavour , Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la prima definizione di statista ' sul dizionario". Così il generale Roberto Vannacci intervistato da 'La Stampa'. "Trovo" che l’antifascismo "non abbia alcun ... Continua a leggere>>

Le parole del generale, intervistato da 'La Stampa' "Mussolini è uno statista come lo sono stati anche Cavour , Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la prima definizione di statista ' sul dizionario". Così il generale Roberto Vannacci intervistato da 'La Stampa'. ... Continua a leggere>>

Bonaccini, ‘un dovere stare dalla parte opposta di vannacci’ - Sulmona,27 aprile – “Per vannacci Mussolini, che ha guidato un regime assassino, era uno statista. I bambini disabili devono stare in classi separate dagli altri alunni. E gli italiani hanno la pelle ...

Continua a leggere>>

vannacci: “non serve patente antifascista per dare opinioni” - “Non vedo perché sia necessario dotarsi della patente di antifascista per esprimere le proprie opinioni. Rivendico anche la considerazione su Mussolini, che è uno statista come lo sono stati anche Cav ...

Continua a leggere>>

vannacci:"No a patente di antifascista" - "Mussolini è uno statista come lo sono stati Cavour, Stalin e tutti gli uomini che hanno occupato posizioni di Stato: è la definizione di 'statista' sul dizionario". Così il gen.vannacci a La Stampa c ...

Continua a leggere>>