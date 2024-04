Dal Campobasso all’alto | è di nuovo Serie C dopo l’esclusione e l’Eccellenza

(Di domenica 28 aprile 2024) Non solo la Pianese, anche ilè in delirio per la promozione matematica nel campionato diC. L’apoteosi per la squadra di Pergolizzi è arrivatail blitz sul campo del Chieti sul punteggio di 0-2. Il colpo esterno porta le firme di Romero e Di Nardo. Ilsi porta a quota 69 punti, + 4 sulla seconda in classifica (L’Aquila) ad una giornata dal termine. Decisivo il passo falso dell’Aquila contro il Termoli, fermato sul punteggio di 0-0. Ilha conquistato 69 punti in 33 partite frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, 54 gol fatti e 28 sconfitte. Il ritorno indue anni daldal campionato diC, ilè ripartito ...

Dal (Campo)basso all'alto: è di nuovo serie C dopo l'esclusione e l'Eccellenza

