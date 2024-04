Como | Cutrone | “Andare in Serie A sarebbe un’emozione indescrivibile”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’attaccante delPatrickè intervenuto a RadioA con Rds: “Laun sogno,, da comasco ancora di più. Mancano 5 partite e non voglio pensarci. Negli ultimi anni ho sofferto per tante partite e per il poco minutaggio a disposizione. Vorrei tanto togliermi questa soddisfazione“. Il centravanti lariano ha poi aggiunto: “Per me giocare per ilvuol dire tanto. Qui sono cresciuto, ho passato tutti gli anni della mia vita. Appena ho sentito dell’interesse delnon ho voluto sentire altro, ed è stata la scelta giusta. Il club ci mette a disposizione ogni cosa per far bene, c’è cura dei dettagli. Anche dal punto di vista personale questa stagione è più che positiva. Ora però è ...