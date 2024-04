Così prende vita l’Indo-Mediterraneo La mappa di Talò

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) Uno degli aspetti più interessanti da cui partire nell’esaminare il rapporto tra Italia e India sono le due visite compiute dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel 2023: questi incontri hanno segnato una svolta in un rapporto bilaterale che negli anni precedenti, a causa anche di alcune difficoltà, non era adeguato all’importanza dei due Paesi coinvolti. Ho avuto la fortuna di vivere questa svolta e il passaggio cruciale che si è verificato all’inizio del marzo 2023, con la partecipazione di Meloni al Foro del dialogo di Raisina. La presidente del Consiglio è stata inta a fare il principale intervento di apertura dell’importante conferenza che l’India ha fatto coincidere con il G20 dei ministri degli Esteri. È importante sottolineare alcuni aspetti di quel discorso, dal momento che è stata un’occasione per spiegare come la geopolitica, alla fine, detti gli ...