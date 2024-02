Carcere | così si può creare un rapporto diverso con se stessi e gli altri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una fiammata di interesse per il: quanto durerà? Poi tornerà, temo, ad essere rimosso dalle pagine dei giornali e dalle nostre coscienze. Aumenta il numero dei detenuti, aumentano i suicidi, ci sono carceri dove direttori coraggiosi, personale e volontari propongono alle persone detenute veri percorsi riabilitativi, fanno ciò che la Costituzione richiede. Tra le proposte importanti, in Italia e in moltipaesi c’è quella della meditazione: Liberation Prison Project opera da venti anni in più di molti Istituti, prepara operatori selezionati. In un buon, vedi Bollate, le recidive sono del 17 per 100, contro il 70 per cento medio. I costi anche economici di una cattiva politica carceraria sono enormi. I commenti di un Salvini, dettati dalla sua frustrazione elettorale e da calcoli penosi, esprimono un’ignoranza ...