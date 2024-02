Così l’Italia è in linea con gli obiettivi ambientali europei Il rapporto Ispra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nel giorno in cui a Bruxelles viene raggiunto l’accordo sulla nuova direttiva per la qualità dell’aria, a Roma si certifica che il nostro Paese è incon glie di sviluppo sostenibile per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che raggiunge buoni livelli di raccolta differenziata dei rifiuti e diminuisce lo smaltimento in discarica, che continua il lento miglioramento della qualità dell’aria (a parte certi picchi di questi giorni nella Pianura Padana), che ottiene buoni risultati con l’agricoltura biologica. Meno confortanti i dati sulle emissioni di gas serra, l’incidenza del turismo sui rifiuti urbani, la produzione dei rifiuti speciali e il consumo di suolo. Stabile la situazione dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici, della gestione delle aree protette e del rumore. A certificare questo ...