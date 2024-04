Dieci cose da non sbagliare in cucina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 aprile 2024) «è giusto», afferma uno dei motti più famosi diffusi in formato adesivo da Forno Brisa. Ma in un Paese in cui l’errore gastronomico attira anatemi da ogni direzione – digitale e non – voler migliorare è un buon principio ispiratore. Dai comuni mortali ai professionisti dei fornelli ci sono alcuni vizi capitali che sembrano duri a morire: cuocere la pasta in poca acqua, mettere in frigo cibi ancora caldi, non saper tagliare le verdure. Così abbiamo chiesto a Cesare Battisti, chef di Ratanà, di stilare un decalogo deierrori più comuni inda stralciare dall’elenco delle nostre cattive abitudini. Perché sbagliando, finalmente, si impari. Cottura della pasta«La prima cosa che facciamo tutti a casa è cuocere la pasta con poca acqua», ammonisce Battisti. Per ogni chilo di pasta sono necessari almeno quattro litri ...